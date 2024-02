Malého Martina propustili z nemocnice, jeho stav je stabilizovaný

„Stav Martínka je plně stabilizovaný a umožňuje propuštění do domácího prostředí. Jeho neurologický nález se vyvíjí dle předpokladů a odpovídá zkušenostem s léčbou ze zahraničí. Na posouzení dlouhodobé prognózy je příliš brzy,“ sdělil Kršek.

Dvouletý chlapec trpí těžkou formou syndromu AADC, který ovlivňuje metabolismus neurotransmiterů v mozku. Jde o velmi vzácné genetické onemocnění se zhruba 120 potvrzenými případy na světě. Nemocné děti mají ochablé svaly, neudrží hlavičku a nenaučí se chodit. Proti nemoci zatím neexistovala léčba, pomoci má takzvaná genová terapie.

Na konci ledna se chlapec podrobil léčbě ve francouzském Montpellier, kde byl do minulého týdne na pozorování. Tamní lékaři mu aplikovali do hlavy lék upstaza, který české zdravotní pojišťovny nehradí. Podle vyjádření chlapcova otce Tomáše Zatloukala po příletu zpět do Česka se u Martina projevují změny, v končetinách dochází k samovolným nahodilým pohybům z důvodu většího množství produkovaného dopaminu, na které jeho tělo zatím není zvyklé. Očekává, že po několika měsících zmizí. „Je to ale významný ukazatel toho, že léčba funguje,“ dodal otec.