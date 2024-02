Malý Martin se ve Francii zotavuje po operaci, jeho stav by se měl zlepšit během několika týdnů

Martin vypadá po operaci spokojeně. Po desetihodinovém výkonu si oddechli i všichni z jeho okolí. „Ze mě spadlo veškeré napětí. Pro mě ta nejhorší část byla dostat ho sem, dostat ho k léku. Teď vím, že už mu ho nikdo nevezme a bude to pořád lepší,“ řekl Martinův otec Tomáš Zatloukal.

„Hned po operaci bylo vidět i na operatérech, že ten tlak z nich spadl,“ dodal překladatel a další člen rodiny Jiří Středa.

„Je to práce, která vyžaduje vysoký stupeň koncentrace. Navíc jsem vždy intenzivně spojen s pacientem, kterého operuji,“ podotkl neurochirurg Thomas Roujeau, který operaci vedl. Zavedl malému pacientovi do mozku mikrokatétr, aby do něj mohl vstříknout léčebnou látku, která pomůže tomu, aby se gen dostal do nervových buněk.

První zlepšení možná už příští týden

První známky zlepšení zdravotního stavu malého Martina by mohly být patrné už příští týden, v horších případech se čeká šest týdnů od skončení operace.

Nejprve by se mu měl zlepšit spánek, pak by měl začít přibývat na váze a postupně i více reagovat na své okolí. Jeho pobyt v nemocnici je prakticky u konce. „Vypadá to, že tady budeme ještě do neděle a pak se musíme ještě ukázat na kontrolu před odletem za zhruba týden a něco,“ upřesnil Martinův otec.

Po příletu do Česka se o chlapce začne starat tým z pražské motolské nemocnice, který je v úzkém kontaktu s francouzskými lékaři. „Byli jsme ve spojení s kolegy z České republiky ještě před operací, na které byli také přítomni,“ vysvětlil neurochirurg Roujeau.

Kvůli kontrole by se pak měl Martin vrátit s rodiči do Montpellieru znovu za rok.