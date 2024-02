Malá Laura trpí vzácným onemocněním, na státní příspěvek na pořízení auta pro cesty k lékařům ale nedosáhne

Po narození vypadala Laura jako zdravé dítě. Už další dny ale lékaři diagnostikovali rozštěp patra, srdeční vady a slepotu pravého oka. Ve třech letech už musela zvládnout devět operací. „Rozjel se obrovský kolotoč, v tu chvíli se mi zhroutil svět,“ říká její matka Pavlína Hubálková.

Kvůli diagnóze musí rodina i několikrát týdně dojíždět za specialisty – do Brna nebo do Prahy. Už řadu týdnů jsou ale Hubálkovi bez auta, protože se jim rozbilo. Na nové rodina nemá. Matka kvůli celodenní péči o dceru do práce chodit nemůže a jen z otcovy výplaty na něj neušetří. A na státní příspěvek, který by jim pomohl, podle pravidel resortu nárok nemá.

„Posudkový lékař nám tam i napsal, že se jedná o těžké postižení pohybové i mentální, ale bohužel nezapadá do tabulek,“ podotýká matka Laury.

„Pro přiznání příspěvku od státu však zdravotní stav musí odpovídat stanoveným indikačním kritériím. Jiná možnost bohužel není. V ostatních případech je možné zkusit se obrátit na neziskové organizace a nadace,“ uvádí k tomu vedoucí oddělení mediální komunikace ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Za doktory tak zatím rodiče s Laurou dojíždějí jen díky kamarádovi, který jim auto půjčuje.