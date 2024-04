Majitelé některých elektrokoloběžek musí platit pojištění a pro jízdu mít řidičák

„V momentě, kdy ten stroj sám o sobě jede více než 25 kilometrů v hodině, tak je to buď malá motorka, je to moped, nebo je to vozidlo kategorie Z. V momentě, kdy nemají řidičák na auto, tak si na tu motorku pořizují řidičský průkaz,“ sdělil mluvčí resortu dopravy František Jemelka. U některých elektrokoloběžek se nově řidiči neobejdou bez helmy.

Stejně jako malé motocykly bude nutné elektrické koloběžky, ale i další vozidla s vyšším výkonem registrovat a pojistit. „Pokud to vozidlo má konstrukční rychlost vyšší než 25 kilometrů v hodině anebo váží víc jak 25 kilogramů a jeho rychlost je vyšší než 14 kilometrů v hodině, v takovém případě musí mít uzavřené povinné pojištění a bavíme se tady o elektrokoloběžkách, jednokolkách, dvojkolkách a podobných přibližovadlech,“ upřesnil mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

K registraci a uzavření pojistky bude muset provozovatel znát výrobní číslo stroje. To najde na výrobním štítku anebo vyražené na rámu.

Doklad o pojištění

Od října pak odpadne řidičům povinnost vozit s sebou takzvanou zelenou kartu. A to i v elektronické podobě. „Pojišťovny mají povinnost při sjednání povinného ručení předávat smlouvu do databáze a policie nebo evidence motorových vozidel, případně další orgán, budou moct do té databáze on-line nahlédnout a okamžitě si zjistí, zda je vozidlo pojištěno,“ popsal mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Platit to bude ale jen v Česku. Při cestách do zahraničí budou řidiči zelené karty potřebovat stále. Pojišťovny je proto budou vydávat dál.