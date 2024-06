Lety nad Evropou se zpožďují, problémy mají i Češi

Letecké spoje nad Evropou nabírají v posledních dnech stále častěji zpoždění, největší problémy vznikají na spojích do Turecka. Vliv to má i na české dopravce a letiště, aerolinky Smartwings jen během soboty zaznamenaly zpoždění všech třiceti svých letů z a do Turecka. Zpožděné přílety i odlety na linkách do těchto destinací eviduje i pražské letiště.