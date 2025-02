Květiny na Valentýna opět podraží, nejvíc Češi zaplatí za červené a růžové růže

S blížícím se svátkem zamilovaných znovu stoupnou ceny řezaných květin, zejména červených a růžových růží. České televizi to potvrdila Marcela Nachlingerová ze Svazu květinářů a floristů. Podle ní před Valentýnem vzrostou ceny některých růží o padesát až šedesát procent. Nárůst cen vysvětlují obchodníci navyšováním cen u dodavatelů, které podle nich souvisí se zvýšenou poptávkou. Ceny růží rostou podle statistiků také meziročně.

Podle Dušátka se ceny dodavatelů mění už čtrnáct dní před Valentýnem. „Především u červených a růžových růží se cena zdvojnásobí. Zároveň se vyšší ceny mohou držet až do konce února. Jedním z důvodů je i to, že pěstitelé potřebují nějaký čas, než jim růže po valentýnském náporu zase dorostou,“ popisuje.

„Květiny zdražují už v prvním stupni obchodního řetězce. Pokud váš květinář nakoupí růži o padesát procent dráž z velkoobchodu, musí navýšit i cenu pro zákazníka. Není to tak, že by byl Valentýn pro květinářství zlatý důl,“ uvádí Nachlingerová.

Cesta květin do Česka

Většina řezaných květin, včetně růží, se do českých květinářství dostává přes zmíněnou nizozemskou burzu. „Já osobně jezdím do Holandska třikrát týdně, aby bylo zboží vždy čerstvé. Květiny na místě kontroluji a z toho, jak reagují na teplo, poznám jejich kvalitu,“ popisuje Hemerle.

Ne všichni květináři burzu využívají. „V období před Valentýnem často květiny importujeme letecky přímo z Ekvádoru a Kolumbie, abychom minimalizovali výkyvy cen z burzy,“ říká Pavol Benedik, majitel sítě květinářství Flamengo.

„Burza garantuje, že tam nepouští takzvané špinavé dodavatele –⁠ mají certifikáty odpovědnosti vůči lidem i přírodě. To zahrnuje férové platy, recyklaci vody nebo omezené používání chemikálií,“ nastínil Hemerle.

Nákup těsně před Valentýnem

Největší prodejní špička nastává jeden až dva dny před samotným svátkem. „Během pracovního týdne lidé posílají květiny například do práce. Přímo 14. února je pak nápor extrémní –⁠ náš obrat bývá pětkrát vyšší než obvykle,“ přiblížil Dušátko.

Většinu zákazníků tvoří podle prodejců muži. „Pánové všechno řeší na poslední chvíli. Telefon zběsile zvoní den dva dopředu. My pak musíme vyhlašovat stop objednávkám –⁠ limitujeme je podle velikosti pobočky, většinou na osmdesát až sto. Často pak vážeme kytice až do dvou do rána,“ popisuje Vojtěch Antl, majitel květinářství Kytka jako Brno.

Podle Dušátka ale stále není v Česku Valentýn zakořeněný. „Mladí to řeší hlavně na popud sociálních sítí nebo médií. Naopak u MDŽ, kde nakupují starší muži, je to jinak –⁠ ti si termín hlídají dopředu,“ dodává.