Kupka slíbil, že se příští rok otevře rekordní množství nových úseků dálnic

V Česku příprava v předchozích letech trvala často až 13 let, oproti tomu například v Německu je to v průměru kolem sedmi let. Podle vlády by přípravu měly zrychlit některé už schválené legislativní změny, jako je například novela zákona pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Kupka také oznámil, že dálniční známky zdraží. Od března řidiči připlatí 800 korun. Přibude také možnost si zakoupit známku na jeden den.

Zdražení je navázáno na inflaci, vysvětlil ministr. Další skokové navýšení ceny vyloučil, měla by zdražovat postupně. „Očekáváme, že inflace se od ledna výrazně zmírní. Předpokládáme tedy, že už to nebude skokové navýšení,“ řekl.