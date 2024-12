Kauci by za nájemníky mohly v budoucnu platit pojišťovny

Kamila Webb z Klatovska si našla bydlení v Praze. Za byt zhruba 40 metrů čtverečních musela složit kauci ve výši jednoho nájmu. „Bylo to pětadvacet tisíc korun s tím, že to byl byt v Holešovicích 2+kk,“ podotýká Webb.

Kdyby hledala nájem teď, mohla by využít pojišťovací záruky. „Místo standardní kauce platí na začátku deset procent jednoho nájmu a pak průběžně platí jedno procento nájmu,“ popsal Milan Lang z projektu FlatForm – Bydlení bez kauce.

„Kdybychom si to rozpočítali, že bychom plánovali v tom bytě být rok dva, tak by to mohlo být i výhodnější, než se vydat z tolika peněz najednou,“ dodává Kamila Webb. V konkrétním případě by tato služba – místo kauce – stála první měsíc 2500 korun a pak každý další 250 korun. Nabídky na trhu jsou podobné.