Kárný senát snížil pražské soudkyni Bartákové kvůli průtahům plat o 30 procent na dva roky

Kárný senát Nejvyššího správního soudu snížil pražské soudkyni Jitce Bartákové plat o 30 procent na dva roky. Za průtahy v insolvenčních spisech u Krajského soudu v Praze jí hrozilo odvolání z funkce. Kárný senát nakonec uložil nejpřísnější možný peněžitý postih, ale talár jí ponechal. Bartáková tak podle něj přijde během dvou let zhruba o 1,4 milionu korun.

Přitěžující okolností byla délka průtahů i to, že se odehrávaly v poměrně starých spisech, počínajících už v letech 2014 nebo 2015. Šestašedesátiletá Bartáková není celoživotní soudkyní, v letech 2000 až 2011 působila mimo justici, pak se zase vrátila. „Tím méně můžeme brát ohled na její údajnou sníženou výkonnost z důvodu vyššího věku, neboť věděla, do čeho jde,“ řekl předseda kárného senátu Tomáš Langášek.

Bartáková působí na obchodním úseku krajského soudu od roku 2012. S průtahy měla problémy už dříve, což v roce 2021 vyústilo ve snížení platu o 15 procent na jeden rok. S nadřízenými tehdy uzavřela dohodu o vině a kárném opatření.

Po dvou letech provedlo vedení další prověrku a postupně podalo dva nové kárné návrhy, sloučené u Nejvyššího správního soudu do jednoho řízení. Na dohodu už tentokrát vedení přistoupit nechtělo. Předseda krajského soudu Ljubomír Drápal v podstatě označil Bartákovou za nepolepšitelnou. Drápala v čele soudu nahradil od ledna Jiří Grygar.

Langášek v pondělí uvedl, že nyní je jen na Bartákové, aby do budoucna plnila své povinnosti a odstranila průtahy, pokud chce soudkyní zůstat až do sedmdesátky, kdy musí odejít kvůli věku. Zdůraznil, že průtahy nejsou žádným „kavalírským deliktem“, na který by se dalo pohlížet shovívavě. Naopak, je podstatou a jádrem činnosti soudce, aby dával průchod spravedlnosti v přiměřeném čase.