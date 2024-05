Jihokorejský Doosan plánuje přesun výroby generátorů do Plzně

Události: Investice do výroby generátorů v Plzni (zdroj: ČT24)

Rýsují se nové miliardové investice do české ekonomiky. Jihokorejská firma Doosan plánuje do svého plzeňského závodu přesunout kromě jiného výrobu generátorů. Právě tato společnost je partnerem firmy KHNP, která se spolu s francouzskou EDF uchází o výstavbu nových jaderných zdrojů v Česku.

Francouzská firma EDF naopak zdůrazňuje, že jako jediná nabízí evropský projekt. A i ona chce zapojit maximum českých firem. Počítá třeba s Metrostavem. „My jsme identifikovali víc než dvě stě českých firem, které plánujeme dlouhodobě strategicky zapojit do výstavby jaderných zdrojů v České republice, ale nejen to, snažíme se identifikovat i firmy, které se mohou účastnit výstavby i v zahraničí,“ popsal ředitel české pobočky EDF Roman Zdebor.

Do tuzemska podnik také plánuje přenést i vývoj a výrobu technologií plynových a vodíkových turbín. Jeho zástupci přiznávají, že investicemi chtějí podpořit jihokorejskou společnost KHNP v tendru na výstavbu jaderných bloků v Česku. Ta počítá s tím, že by v případě úspěchu dodala turbínu právě z továrny v Plzni.

„Celková částka bude okolo tří miliard českých korun. Doosan Škoda dodává parní turbíny do světa, ale generátory pro parní turbíny jsou dováženy z jiných zemí,“ uvedl viceprezident Doosan Enerbility Seungwoo Sohn, který je zároveň generálním ředitelem Power Service Business Group.

Obří závod Doosan Enerbility v Jižní Koreji vyrábí třeba reaktorové nádoby nebo turbíny. Produkci generátorů parních turbín chce firma letos přenést do Česka.

Zapojení českých firem

Oba účastníci tendru se předhání, kdo do výstavby nových jaderných zdrojů v Česku víc zapojí tuzemské firmy. Převážně s nimi ale zatím navazují pouze takzvaná nezávazná memoranda o spolupráci.

„Jsme absolutně přesvědčeni o tom, že právě nastává čas, kdy je potřeba memoranda přetavit v konkrétní smlouvy o smlouvách budoucích, s jasnou definicí rozsahu pro jednotlivé firmy,“ poznamenal výkonný ředitel Aliance české energetiky Josef Perlík.

A to ideálně do poloviny července, právě v tomto období by vláda měla rozhodnout, kdo bude v Česku nové jaderné bloky stavět.