Jak na zdravé vánoční hodování? Základem je hlídat množství, radí odborníci

„Přejídání má svá bezprostřední rizika, což jsou žlučníkové záchvaty a zánět slinivky. Ale rizika, která jsou z populačního hlediska mnohem významnější, je nárůst hmotnosti, kumulace nadbytku tukové tkáně a postupný rozvoj obezity,“ přibližuje diabetolog.

Právě lidé s nadváhou či obezitou by měli být zvlášť opatrní. V Česku nadváhou nebo obezitou trpí více než šedesát procent dospělých. Častěji jsou to muži, obézních jich je skoro pětina. Nejběžnější je mírná nadváha, tu má každý druhý muž. U žen je to více než třetina.

Obezita je navíc čím dál častější i u dětí – v roce 2021 byla obézních čtvrtina jedenáctiletých chlapců a pětina dívek. Navíc nadváhu mělo zhruba každé osmé dítě.