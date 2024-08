Hromosvody potřebují pravidelnou revizi, zájem o ni je letos vyšší

Česko ve čtvrtek opět potrápily silné bouřky doprovázené blesky. Jeden v Dolní Bečvě na Vsetínsku udeřil do střechy domu a způsobil požár. Právě před takovými případy mají ochránit hromosvody. Ty potřebují pravidelnou revizi, specializované firmy teď hlásí zvýšený zájem o jejich kontroly, oproti loňsku dokonce až o polovinu. U hromosvodů instalovaných do února 2009 je nutné provádět revizi každých pět let, u mladších dokonce po čtyřech letech. Záleží ale na druhu a účelu stavby či použitém materiálu.