Za alarmující považují hasiči dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti v nočních podnicích. Zjistili při nich přes tisíc dvě stě nedostatků. Mimořádné inspekce sbor zahájil v lednu po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Kontroly se zaměřují hlavně na hudební kluby, bary nebo diskotéky v podzemních prostorách. Hasiči a policisté při nich hlídají i kapacitu podniků, která bývá často překračovaná. Celkem chtějí hasiči provést přes sedm set kontrol. Zatím nevyhodnotili ani pětinu. Dosud ale udělili přes půl milionu korun na pokutách. Kontroly mají pokračovat do konce srpna. Nejvíce vytipovaných podniků je v Jihomoravském kraji.