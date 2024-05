Green Deal jsou pouta na rukách evropské ekonomiky, míní Rajchl z PRO 2022

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Předseda strany PRO 2022 a lídr kandidátky PRO – Jindřicha Rajchla Jindřich Rajchl zmínil, že je pro zrušení Green Dealu, protože ho považuje za pouta na rukách evropské ekonomiky. Dále se strana chce v europarlamentu zabývat tématem bezpečnosti, s čímž souvisí migrace. Česko by mělo migrační pakt jednoznačně odmítnout, řekl. Stejně tak odmítá přijetí eura, které by se podle něj stalo ocelovým řetězem na krku Česka. Důležitým tématem je podle něj také suverenita země. Chce, aby si Česko mohlo o vlastních věcech rozhodovat v Praze.

Jak hodnotíte naše členství v EU po dvaceti letech?

Já myslím, že Evropská unie vykolejila. Je to jiná Evropská unie, než do které jsme vstupovali v roce 2004 a po dvaceti letech je na čase přehodnotit, co nám členství přináší, a co nám naopak ubírá. Myslím, že když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme především očekávali svobodu, prosperitu, bezpečnost, a v současné době je situace naprosto obrácená. Například poslední rozhodnutí Evropské komise, která nám v uvozovkách povolilo stavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech za naprosto pro nás neakceptovatelných podmínek, nevýhodných podmínek pro Českou republiku, jasně ukazuje, že EU se ze spolku spolupráce suverénních států stala bruselským diktátem, což je něco, co je pro Českou republiku extrémně nevýhodné.

V tomto kontextu, která témata evropských voleb jsou z pohledu vaší strany nejzásadnější?

Bezpečnost – zcela jistě, což znamená migrace, Green Deal, to je absolutní základ v současné době jakýchsi pout na rukách ekonomiky Evropy, která musíme zcela jednoznačně setřást a zrušit. Pak je to samozřejmě větší suverenita České republiky. To, abychom si mohli rozhodovat o vlastních věcech tady v Praze.

Vy jste to už naznačil, tak pojďme pokračovat. Pokud byste byl zvolen, co byste v Evropském parlamentu prosazoval a čemu byste chtěl bránit na straně druhé?

Je potřeba říct, že v Evropském parlamentu sedí 705 europoslanců. To znamená, že jeden europoslanec toho tam příliš mnoho nezmůže, nadto Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu.

A navíc ten počet se ještě rozšíří.

Přesně tak. Takže já si nedělám iluze, že by tam někdo zvládnul zázraky. Pro nás je to spíše příprava na parlamentní volby příští rok, kde se bude skutečně rozhodovat o budoucnosti České republiky. Co bychom ale zcela jistě chtěli, je dovyšetřit celý ten covidový podvod. Dnes už evropský prokurátor vyšetřuje paní (Ursulu) von der Leyenovou. Já jsem se potkal s panem (Cristianem) Terhesem v Rumunsku, v Bukurešti a podali jsme si ruku na to, že pokud budeme zvoleni, tak to společně dotáhneme, protože si myslím, že by paní von der Leyenová měla nést trestně-právní odpovědnost za evidentně korupční jednání.

A dále bychom chtěli blokovat bruselské diktáty, které se tady na nás valí – ať už je to Green Deal, migrace, ať už jsou to další věci, byť naprosto jednoznačně říkám, že o tom se bude rozhodovat zejména v parlamentních volbách příští rok. My voličům nabízíme to, že bychom se rádi chtěli po volbách spojit s dalšími národně-konzervativními subjekty a zaútočit především v parlamentních volbách. Tam se bude lámat chleba.

Evropská unie má 27 členů, měla by se rozšiřovat?

Já myslím, že to v tuhle chvíli není téma. EU má sama obrovské množství vlastních problémů. Nejdříve je potřeba, aby si zametla před vlastním prahem, než se bude snažit rozšiřovat jakýmkoli způsobem na jakoukoliv stranu. Podle mého názoru, pokud EU velmi rychle neučiní a nezrealizuje některé změny, tak se začne rozpadat a štěpit. To je podle mého názoru zcela jednoznačný fakt, protože některé státy si diktát z EU nenechají líbit.

Zmínil jste Green Deal, tak co s ním?

Zrušit. Víte, kdokoliv, kdo říká, že Green Deal bychom měli nějak upravit, modifikovat, tak absolutně nerozumí tomu, co Green Deal znamená. Jsou to skutečně pouta na rukách evropské ekonomiky a já si ta pouta nechci upravovat, aby mě tlačila méně, nebo abych mohl dát ruce o deset centimetrů více od sebe. Já chci tato pouta rozbít. Jestliže se EU a celá Evropa má vrátit k prosperitě, tak Green Deal musí skončit.

Já jsem si připravil takový černý kalendář Green Dealu, který budu publikovat na své stránce na Facebooku, aby lidé věděli, co všechno přináší. Ukázka toho, co Green Deal přináší – nejvyšší cena elektřiny v České republice pro nás, pro naše spotřebitele, přestože jsme druhými největšími exportéry elektřiny v Evropě. To nedává absolutně žádný ekonomický smysl a je to skutečně jenom ukázka toho, jak Green Deal fatálně selhal, nefunguje a musí být zrušen.

Velkým tématem je už roky změna migračních a azylových pravidel, k čemuž došlo v posledních dnech. Platit to má od roku 2026. Jaký je váš pohled na schválenou změnu migračních a azylových politik?

My s ní samozřejmě zásadně nesouhlasíme, protože se o nich hodně lže. Já mám výhodu, že jsem advokát, takže jsem všech deset dohod četl, na rozdíl asi od většiny politiků, kteří o ní hovoří. To není žádné řešení nelegální migrace. Matkou toho migračního paktu je švédská eurokomisařka Ylva Johansson, která na každém svém vystoupení říká, že EU potřebuje o milion migrantů ročně více, ne méně. To znamená, že migrační pakt logicky tady není pro to, aby migraci omezoval, ale naopak, aby ji zrychlil a já myslím, že Česká republika by se tomu měla zcela jednoznačně postavit, stejně jako Maďarsko, Slovensko a Polsko.

V žádném případě by se neměla zdržovat hlasování, ale jasně migrační pakt odmítnout, protože se domnívám, že celá idea o tom, že migranti – to, co říká Ylva Johansson – nahradí pracovní sílu, má jeden velký háček. Ti migranti sem nejdou převážně s úmyslem pracovat. V současné době se EU snaží problém, který sama vytvořila, rozmělnit na další státy, které nejsou migrací příliš zasaženy a já říkám za sebe, že odmítám, aby se z české kapsy platily německé dluhy, protože tohle je německý problém a oni si to musí vyřešit. Oni říkali: ‚Wir schaffen das,‘ teď je načase, aby dostáli svým slovům.