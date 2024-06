Flégl rezignoval na pozici v dozorčí radě tenisového svazu

Obviněný funkcionář Vojtěch Flégl v pondělí rezignoval na pozici člena dozorčí rady Českého tenisového svazu (ČTS). Flégl je spolu s prezidentem svazu Ivo Kaderkou stíhaný za podvody se státními dotacemi. Kaderka by měl dát svou funkci k dispozici na mimořádné valné hromadě, která se uskuteční 7. června.

Šestapadesátiletý Flégl je spolu s Kaderkou od února vyšetřován kvůli možnému podvodu se státními dotacemi. Soud na žádost státního zastupitelství poslal oba také do takzvané koluzní vazby, aby nemohli ovlivňovat svědky. Na konci května byli propuštěni. Flégl se nyní rozhodl na členství v dozorčí radě ČTS rezignovat.

Svaz by měl zvolit nové vedení na mimořádné valné hromadě tento pátek. Vedle reakce na aktuální situaci plánuje také změnit stanovy, aby umožnily kandidátům usilovat o post předsedy bez jakéhokoliv omezení. Vedení svazu by mělo být nově tříčlenné – složené z předsedy a dalších dvou lidí. Do předsednictva se dostanou tři kandidáti s největším počtem hlasů.

Na pozici nového předsedy kandidují Jakub Kotrba, Petr Makrlík, Vladimír Slavík a Václav Vintr. O pozici v tříčlenném předsednictvu usilují také trenér Petr Pála a Martin Hynek, o předsednickou funkci se ale neucházejí. Uzávěrka pro podání přihlášek uplynula 31. května.