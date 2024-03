Firmy a podnikatelé mohou žádat o dotace na elektroauta. Stát na ně vyčlenil dvě miliardy

Slevu až 200 tisíc teď mohou získat firmy, které si pořídí elektrické osobní auto, o sto tisíc vyšší je pak dotace na vozy s vodíkovým pohonem. A příspěvek mohou podnikatelé využít i na nákup menších nákladních aut i dobíjecích stanic.

„Je to o tom spočítat si celý koncept přechodu na elektromobilitu ve firmě. U některých se to vyplatí, někteří budou ještě třeba chvíli čekat,“ konstatoval vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie z ministerstva průmyslu Marian Piecha.

„V tom prvním měsíci očekáváme až třináct set žádostí, to je relativně velké číslo. Partnery jsme připravili na to, že to nebude ta standardní doba vyřizování jako u standardních záruk, ale bude to trvat déle,“ řekl zástupce ředitele pražské pobočky Národní rozvojové banky Jakub Eliáš.