ČEZ chce do konce roku vybrat firmu na stavbu modulárního reaktoru

„To, co dnes navrhujeme České republice a společnosti ČEZ, není jen vývoj malých modulárních reaktorů pro Českou republiku, ale také pro evropský trh, a to ve spolupráci s českým průmyslem. Reaktor AP300 je odvozen od reaktoru AP1000, který je již v provozu,“ popsal generální ředitel Westinghouse Patrick Fragman.

Malý modulární reaktor na Západě zatím ještě neexistuje, i přesto ho chce mít ČEZ postavený v polovině třicátých let, a to v Temelíně. „V tuto chvíli vybíráme partnera, který nám nejvíce umožní, abychom se podíleli, nejenom my, ale i další české firmy, na vývoji malého modulárního reaktoru,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Společnost GE Hitachi informovala o tom, že její malý modulární reaktor BWRX-300 je ideálně připraven pomoci České republice splnit rostoucí poptávku po dostupné bezuhlíkové energii.

Rolls-Royce nabízí větší reaktor o 470 megawattech. Výkonem se tak téměř rovná klasickým blokům v Dukovanech. „Česká republika dosahuje skvělých pokroků v oblasti nových jaderných technologií. Rolls-Royce SMR je nadšený z možnosti k tomu přispět, ale nekomentujeme obchodní jednání,“ uvedla společnost.

Malé reaktory místo tepláren nebo uhelných elektráren

ČEZ by rád vybudoval několik malých modulárních reaktorů o celkovém výkonu 3000 megawatt. A to nejpozději do konce čtyřicátých let. Menší reaktory by v budoucnu mohly nahradit třeba uhelné elektrárny a teplárny. Zaměřují se na ně i další společnosti, Orlen nebo Sokolovská uhelná.

„V momentě, kdy získáme povolení pro umístění stavby, zřejmě tedy v komplexu ve Vřesové, potom bude následovat stavební povolení, pochopitelně výběr dodavatele. Pokud by toto všechno šlo hladce, tak jsme někde na hranici roku 2040,“ sdělila mluvčí společnosti Suas Group Jana Pavlíková.

Výhodou menších reaktorů podle odborníků může být třeba nižší počáteční investice nebo snadnější výstavba. Jasno ale zatím není o ceně a ani o tom, jakým způsobem se reaktory zaplatí.