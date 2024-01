Česko zažívá prudký nástup lednové zimy. Silný vítr, sníh a mráz trápil nejvíc východ země

V okolí Vítkova, který leží na východě Nízkého Jeseníku, klesly dopoledne teploty na dvanáct stupňů pod nulou, v silném větru ale byla pocitová teplota ještě nižší. V kombinaci se silným větrem a sněžením se tvořily sněhové jazyky, které i přes snahu silničářů neustále pokrývaly silnici.

Vlaky z Vítkova až na konečnou do Budišova nad Budišovkou nejezdily už od neděle, autobusy v pondělí jezdily. Naopak do Hvězdlic, Chvalkovic nebo Uhřic na Vyškovsku ranní autobusy nepřijely, první se tam dostaly až kolem deváté hodiny. „Děti se do školy bohužel nedostaly. Udělaly si jednodenní prázdniny,“ podotknul starosta Hvězdlic Zdeněk Tejkal (nestr.).