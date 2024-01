Byl pod velkým tlakem, pak náhle zemřel. Údajně nedobrovolný odchod policistů prošetří policejní prezidium

Odbor vnitřní kontroly začne podle informací ČT od pondělí prověřovat nedávné odchody vysoce postavených policistů v Královéhradeckém regionu. Nařídil to prezident sboru. Podřízení krajského šéfa Petra Sehnoutky mluvili o nátlaku, ten to odmítl.

Pavel Škandera byl u policie 38 let, Jiří Karásek 34 let. Oba koncem roku skončili. Odchod do civilu sice sami podepsali, ale říkali, že pod nátlakem.

„Propuštění ze služebního poměru a následně i můj odchod byl nedobrovolný. Byla to informace od pana ředitele s tím, že na této funkci nezůstanu a že prostě odejdu,“ uvedl pro Českou televizi dnes již bývalý ředitel územního odboru Trutnov Policie ČR Škandera.

Jan Švejdar, bývalý policejní prezident zase uvedl, že druhého z nedávno propuštěných policistů, plukovníka Karáska, znal osobně dlouhá léta a podle něj ze služby také neodešel dobrovolně. „Byli jsme přátelé a vím, že od nástupu nového krajského ředitele plukovníka Sehnoutky byl pod velkým tlakem a jeho odchod rozhodně nebyl dobrovolný,“ uvedl Švejdar.

To ale krajský ředitel policie v Hradci Králové Petr Sehnoutka v e-mailu pro Českou televizi popřel. „V obou případech šlo o odchody na vlastní žádost a důvody policistů byly jejich svobodným rozhodnutím. Z úcty ke člověku, který opustil nás všechny, nebudu v současné době výroky týkající se mé osoby s ohledem na tuto velice nešťastnou událost jakkoliv komentovat,“ napsal Sehnoutka. Bývalý náměstek krajského ředitele a šéf kriminalistů Jiří Karásek čtyři dny po opuštění sboru náhle zemřel.

Veškeré okolnosti odchodů do civilu prověří policejní prezidium. „Úřad vnitřní kontroly tam provede vlastní šetření a následně s jeho výsledkem pana prezidenta seznámí,“ uvedl Jozef Bocán, mluvčí policejního prezídia. Generální inspekce bezpečnostních sborů uvedla, že v záležitostech kolem královéhradecké policie v této chvíli nevidí svou příslušnost.