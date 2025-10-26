Brigádníků asi nebudou doručovací firmy potřebovat před Vánoci tolik


před 1 hhodinou

Logistické firmy před vánoční sezonou nebudou potřebovat tolik brigádníků jako v minulých letech. Důvodem je stále větší objem doručování do výdejních nebo sdílených boxů. ČT to potvrdily některé oslovené společnosti. Nárůst počtu zásilek očekávají dopravci už koncem listopadu se slevovou akcí Black Friday. Nabírat budou zejména pracovníky ve skladech a kurýry.

Obliba výdejních boxů podle logistických společností roste. Zákazníci na tomto způsobu doručení oceňují možnost vyzvednout si zásilku, kdykoliv jim to vyhovuje.

„Podle DHL E-commerce Trend Reportu využívá 41 procent nakupujících nejčastěji doručení do boxu, což je o osm procent víc než vloni,“ vyčísluje mluvčí PPL Michaela Tůmová. Počty výdejních boxů navíc rostou, jednotlivé firmy je také začínají mezi sebou sdílet.

Slabší poptávka po brigádnících

I proto zájem některých dopravců o brigádníky klesá. Zásilkovna plánuje najmout především skladové operátory na třídění zásilek. „Půjde o nižší tisíce lidí. Bude to o něco méně než loni, protože zefektivňujeme procesy a zaškolování,“ vysvětluje mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.

Poškozený balík nepřebírat a nafotit, radí logistici
Ilustrační fotografie

PPL je podle Tůmové připravena přijmout brigádníky v případě potřeby, v tuto chvíli ale významné personální posílení neprobíhá. „Počty našich kmenových a agenturních zaměstnanců i řidičů máme povětšinou stabilizované,“ uvádí mluvčí PPL.

Jinde poptávka po sezonních pracovnících stagnuje. „Nábor je letos přibližně stejný jako vloni, očekáváme zhruba stejný objem práce,“ informuje marketingový ředitel Balíkovny Milan Šmíd.

Někteří dopravci zdražují balíkové služby
Kurýr s balíky

Nejvíc balíků posílají lidé před Vánocemi

Slevovou akcí Black Friday, která letos připadá na pátek 28. listopadu, odstartuje pro logistické společnosti nejvytíženější období roku.

Zatímco GLS očekává nárůst počtu rozvezených zásilek o deset procent oproti zbytku roku, Zásilkovna počítá s až dvojnásobným počtem, Balíkovna pak dokonce s trojnásobným.

