Autonomní řízení nesmí brzdit legislativa, shodli se Kupka s Pokorným

„Důležité je, že celá řada asistenčních systémů, které už předjímají to, jak bude vypadat autonomní mobilita, v moderních vozech už figuruje a přispívá ke snižování počtu dopravních nehod,“ upozornil Kupka. Dodal, že je zároveň těžké určit, kdy se autonomní vozidla dostanou na české silnice. „Troufnu si ale tvrdit, že ve výhledu pěti let už se zase významně posuneme dopředu,“ podotkl.

Ministerstvo dopravy pracuje na změně, která by umožnila využívat nástroje typu dálničního autopilota nebo autonomní jízdy v koloně při nízké rychlosti. „K tomu potřebujeme změnu legislativy, aby bylo patrné, od jakého okamžiku řidič odevzdal odpovědnost za řízení technologii, vozidlu a v okamžiku, kdy ho vozidlo vyzve znovu zpět, aby převzal řízení, tak aby bylo zaznamenáno přesně, v jakém okamžiku a v jakých souřadnicích se to stalo,“ vysvětlil s tím, že půjde o technologicky vybavené úseky.

V souvislosti s nehodami některých autonomních vozidel v USA zmínil, že se situace nyní řeší obecně na etické úrovni. „Technologie se teprve vyvíjí, zatím jsme nepokročili tak daleko, že by již byla vozidla, která by taková rozhodování musela řešit,“ vysvětlil s tím, že vozidla nyní spíše vyzvou řidiče, aby kontrolu nad vozidlem převzal, protože se dostala do situace, kdy nemohou rozhodnout. „To je dnešní systém. A ve chvíli, kdy sběr dat a rozvoj systému umožní další technologické úrovně, tak pak už to vozidlo bude umět i jakékoliv situace.“

Podle Pokorného je ale důležité, aby výrobce nezastavilo to, že Česko nemá dostatečnou legislativu, nebo dostatečné systémy, které navazují na dané technologie.

Kupka zmínil, že systémy v tuhle chvíli předcházejí nehodám. „Základní nastavení testovaných systémů je vůbec nedojít do dramatické konfliktní situace, kolizní situace, to vozidlo buď mnohem dříve brzdí a předchází tomu dění, anebo předává řízení řidiči. Tak je to doposud nastaveno,“ podotkl.

Podle ministra bude Česko s tím zákonem mezi prvními státy EU. „Platí, že bychom chtěli v druhé polovině letošního roku už s legislativou přijít do sněmovny. Je to důležité pro to, aby i české automobilky mohly rozvíjet autonomní systémy a mohly jít dopředu ruku v ruce se svou konkurencí.“