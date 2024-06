168 hodin: Zpěvačka Nosková promluvila o domácím násilí. S expartnerem se soudí o dceru

Zpěvačka Michaela Nosková se rozhodla zveřejnit svůj příběh. Podle policie ji expartner tři roky psychicky i fyzicky týral. V polovině května ho kriminalisté začali stíhat za tři trestné činy. Zpěvačka se zároveň soudí o dvouleté dítě, které muž chce do své péče. Opatrovnické soudy dosud neberou v potaz, že v rodinách docházelo k domácímu násilí. To by se ale mohlo změnit. Příběh Noskové natočili pro pořad 168 hodin Eva Koryntová a Jaroslav Hroch.