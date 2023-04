Zlínští krajští zastupitelé odmítli vzkříšení plánu na novou nemocnici. Řešili parkování při přestavbě stávající

Návrat k Čunkovu plánu na nemocnici v Malenovicích nevyšel

Zastupitelé v pondělí opět srovnávali modernizaci KNTB s novou nemocnicí, ve Zlíně-Malenovicích ji chtěl postavit bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který je nyní opozičním zastupitelem. Již dříve uvedl, že plán na modernizaci KNTB je časově nereálný a že nemůže trvat méně než 15 let.

Opoziční zastupitel Miroslav Adámek (STAN) požadoval, aby se oba projekty porovnaly. Podle něj by v případě nové nemocnice již stála hrubá stavba. Srovnávací studii ale zastupitelé odmítli.

Další pokus o vzkříšení úvah o stavbě úplně nové nemocnice ve Zlíně nevyšel. Bývalý hejtman Jiří Čunek /KDU-ČSL/ věří, že by se vyplatila. Současný hejtman Radim Holiš /ANO/ trvá na obnově starého areálu Krajské nemocnice T. Bati. Srovnávací studii krajští zastupitelé odmítli. pic.twitter.com/WG84AUG2Du — Luboš Dostál (@Dostal_CT) April 24, 2023

Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) však podklady ukazují, že by stavba nové nemocnice nemohla začít dříve než ve druhé polovině roku 2025. Současné vedení projekt nové nemocnice zastavilo. Holiš tehdy uvedl, že by náklady nebyly osm miliard korun, jak Čunek uváděl, ale bylo by to 15 miliard korun i více a kraj si to nemůže dovolit.

Lidovecká zastupitelka Michaela Blahová se obávala dopadu na pacienty při stavebních pracích v KNTB. Podle Hrdého by však investice do budov v KNTB za provozu byly nezbytné i v případě, než by vznikla nová nemocnice v Malenovicích. Varianta, že by se péče přerušila, poté se stavělo a poté znovu péče obnovila, je podle Hrdého nereálná kvůli nedostatku akutních lůžek a výpadku péče.