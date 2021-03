Po 25 letech skončil starosta slováckého Jalubí. Rezignaci oznámil dopisem, důvod neudal

Starosta Karel Malovaný vedl slováckou obec Jalubí 25 let. Posledního února zanechal na podatelně dopis, že končí. Důvod neuvedl ani na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. „Řekl jsem to na pracovní schůzce zastupitelům. A co jsem říct nechtěl, jsem neřekl,“ komentoval Malovaný.

„Moje dcera, když jsem začal dělat tuto funkci, měla dva roky. A v květnu má promoci na vysoké kole,“ dodal Malovaný. V reakci na jeho rezignaci odstoupila také místostarostka.

Do čela obce se tak postavil nově zvolený starosta Lukáš Horák (Pro Jalubí), který chce zklidnit atmosféru, rozjitřenou nejen rezignací svého předchůdce, ale také kvůli sporu s podnikateli o stavbě autoservisu v lokalitě Zelnice. Proti němu sepsali obyvatelé petici. „Vydali jsme jako obec stavební uzávěru, soud nám ji zrušil. Teď se čeká, jak to dopadne dál,“ uvedl Horák. Naopak bývalý starosta si chce po čtvrt století užívat rodinu a důchod.