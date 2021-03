V dřevěném fojtství v Jasenné žilo 22 generací. Teď patří Národnímu muzeu v přírodě

Na dřevěné stavbě našel historik architektury Jan Pešta stopy tesařské práce. „Vypadá to jako škrábanec. Tesař si udělal zásek sekerou do hotového kmene a teprve potom odštípával. Nacházíme i hliněnou výplň s nařezanou slámou. Aby to lépe drželo ve spárách, tak se do stěnových trámů zatloukaly drobné kolíčky,“ popsal.

Stavení teď čekají modernější úpravy za miliony korun. Nutné je zavedení bezpečnostního systému proti zlodějům i proti požáru a nová elektroinstalace. „Důležité pro nás bude vybudovat zázemí pro personál, který tady bude muset být, to znamená sociální zařízení a vytápění,“ řekl technický náměstek z rožnovského muzea Milan Gesierich.

Zpřístupnění své nové chlouby plánuje Národní muzeum v přírodě za dva roky.