Libušín přivítá po obnově první návštěvníky, restaurace otevře až na podzim

Libušín je v plné kráse. Vypadá jako v roce 1899. Bez požáru před 6 lety by k tomu nejspíš nedošlo. Restaurátoři provedli vědeckou rekonstrukci, jen na příborníku pracoval stolař přes 1000 hodin. Prohlídky pro veřejnost začnou ve čtvrtek. pic.twitter.com/xPUM3xtPj9

Muzeum už vybralo nájemce Libušína i sousedního hotelu Maměnka, Libušín by jako restaurace mohl začít fungovat nejpozději začátkem října, zkušební provoz bude možná již v září. „Nájemce ještě potřebuje nějakou dobu, aby vše zajistil z hlediska personálu a dovybavení,“ vysvětlil Ondruš.

Libušín se po rekonstrukci vrátil do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Lidem se otevře ve čtvrtek, kdy začnou komentované prohlídky objektu. „Asi měsíc chceme jet v tomto režimu, prohlídky budou zdarma,“ uvedl generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Dotaženo do posledního detailu

Stavba je podle něj do posledního detailu dotažená. „Vidíme přesnou repliku, byly použity olejové barvy podle původních receptur, jsou tady ručně vyráběná skla,“ popsal Všetečka. Objekt je podle odborníků unikátní skloubením dřevěné roubené stavby a moderních technologií. „Jde o hašení nebo osvětlení, aby to pokud možno nebylo vidět a hlavně aby to fungovalo. Objekt si bude sedat až o 15 centimetrů, museli jsme zabránit tomu, aby se potrubí nepohnulo, nepopraskalo,“ řekl projektant Jaroslav Svěrek.

Náklady na obnovu Libušína byly sto sedmnáct a půl milionu korun, ministerstvo kultury coby zřizovatel dalo přes šedesát milionů, sbírka na obnovu vynesla téměř jedenáct milionů, pojišťovna pak dala třicet sedm a půl milionu korun. Muzeum například dostalo zdarma dřevo od Lesů ČR.