Majitelé luhačovického zámku žalují město. Péči o památku podle nich zanedbávalo

Dům dětí a mládeže sídlí v luhačovickém zámku téměř čtyřicet let. Do konce roku se ale musí vystěhovat, zámek totiž změnil majitele. „Luhačovická veřejnost je se zámkem srostlá, vyrostlo tady mnoho generací. Mé vrstevníky sem vodily maminky do školky,“ uvedla ředitelka DDM Eva Tomalová.

Novým majitelům zámek připadl v roce 2017 poté, co zlínský krajský soud Aloisi Serényimu vrátil české občanství a tím umožnil restituci zámku zpět do vlastnictví rodu. Město se s majiteli na dalším pronájmu nedohodlo. Domu dětí tak už upravuje prostory v nedaleké budově základní školy.

Sotva jeden problém vyřešilo, před dalším stojí. Nový majitel žádá zhruba 11 milionů korun jako náhradu za škody na kulturní památce.