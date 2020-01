Do tří měsíců opustí umělecká škola zámek v Luhačovicích. Rod Serényiů se nedohodl s krajem

Do pěti let by se měla škola nadobro přesunout do bezmála sto let staré sokolovny. Budova patří radnici, rekonstrukci zaplatí zřizovatel školy. „Zachovat jak jeviště, tak hlediště. Vznikla by i chodbička, kterou by se vstupovalo do jednotlivých učeben,“ popsal starosta města Marian Ležák (PRO Luhačovice).

Zámek tak zůstane výhradně šlechtickému rodu, jeho potomci v něm hodlají bydlet. V restituci získali v Luhačovicích i další nemovitosti, pozemky a lesy.