V Číně objevili fosilii pravěkého členovce. Žil před půl miliardou let a měl tři oči

Hlavní autor Robert O'Flynn je z objevu nadšený: „Zachovalost tohoto živočicha je úžasná. Po naskenování pomocí CT ho můžeme digitálně otočit a doslova se dívat do tváře něčeho, co žilo před více než 500 miliony let. Když jsme zvíře otočili, viděli jsme, že jeho hlava má šest článků, stejně jako u mnoha živých členovců.“ Je to podobné například hmyzu, což vede vědce na stopu mnohem detailnějšího poznání evolučních procesů - hmyz se totiž na Zemi objevil až o 150 milionů let později.

Doktor Greg Edgecombe z Přírodovědeckého muzea k tomu poznamenal: „Většina našich teorií o tom, jak se vyvinula hlava členovců, byla založena na tom, že tyto rané větvené druhy měly méně článků než žijící druhy. Objev dvou dosud nezjištěných párů nohou u Kylinxie naznačuje, že žijící členovci zdědili šestisegmentovou hlavu od svého předka před nejméně 518 miliony let.“