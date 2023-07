Vedro loni připravilo o život šedesát tisíc Evropanů, spočetli vědci

a: Regionální teplotní anomálie (°C) zprůměrovaná za léto.

b-f: Regionální úmrtnost v důsledku horka (letní úmrtí na milion obyvatel) agregovaná za léto pro celou populaci (b), ženy ve věku 65-79 let (c), muže ve věku 65-79 let (d), ženy ve věku 80+ let (e) a muže ve věku 80+ let (f). Léto se vztahuje na 14týdenní období mezi 30. květnem a 4. zářím 2022 (22.-35. týden).