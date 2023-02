V severní Evropě vznikne první farma na mořské řasy, která vyroste mezi vrtulemi

Farma North Sea Farm 1 bude plnit rovnou několik úloh, všechny jsou potenciálně klíčové pro budoucnost lidstva. Hlavním cílem je testovat a zdokonalovat metody pěstování mořských řas pro ekonomické využití a zároveň zkoumat potenciál mořských řas pro zachycování uhlíku. Navíc ale využije prostor v Severním moři, který je jinak v současnosti prakticky nevyužívaný a nevyužitelný.

Společnost Amazon, která projekt financuje, uvedla, že pokud by se pěstování mořských řas rozšířilo tak, že by zabralo celý prostor, který zabírají větrné elektrárny a který by měl do roku 2040 činit přibližně jeden milion hektarů, mohlo by to snížit emise o miliony tun oxidu uhličitého ročně. S tím, že řasy by se navíc daly ekonomicky využívat pro spoustu účelů.

Projekt řídí konsorcium vědeckých expertů na odvětví pěstování mořských řas. Vedou ho odborníci z neziskové organizace North Sea Farmers (NSF). Tato první farma by měla být spuštěná do plného provozu ještě do konce letošního roku. Instalace a osetí farmy je naplánováno na podzim letošního roku. První sklizeň se očekává na jaře 2024. Konsorcium doufá, že se North Sea Farm 1 stane vzorem pro pěstování mořských řas na moři po celém světě.

Společnost Amazon poskytne na vytvoření této farmy 1,5 milionu eur. Grant poskytne investice potřebné k vybudování desetihektarové farmy na mořské řasy, která by měla v prvním roce vyprodukovat nejméně šest tisíc kilogramů čerstvých mořských řas.