Dlouhý covid nemusí být moc dlouhý. U očkovaných je to ještě lepší, ukázal izraelský výzkum

Dlouhotrvající zdravotní komplikace v návaznosti na onemocnění covidem-19 postihly jen v Evropě nejméně 17 milionů lidí. Příznaky se u nich přitom objevovaly i dlouhé měsíce od chvíle, co se z nemoci v letech 2020 a 2021 zotavili. Vyplývá to z odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO).

K nejčastěji uváděným příznakům takzvaného dlouhého covidu patří extrémní únava, ztráta čichu, dušnost a bolesti svalů. Mnoho detailů ale zůstává nejasných, včetně toho, jak dlouho takový stav může trvat.