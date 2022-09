Únik metanu z plynovodu Nord Stream je asi největší takový případ. Vědci měří, jak ovlivní klima

První výpočet v pátek zveřejnili také experti z norského ústavu pro výzkum ovzduší (Nilu). Podle záznamů z měřicích stanic odhadli, že se do vzduchu z plynovodu dostalo na 80 tisíc tun metanu. „Nic podobného jsme dříve nezaznamenali,“ řekla televizi NRK badatelka Cathrine Lundová Myhreová.

„Pro lidi to není nebezpečné. V takové koncentraci se nejedná o hořlavý plyn,“ uvedl další badatel z norského ústavu Stephen Matthew Platt. Metan se podle něj přesune více na sever k Finsku směrem, kterým vane vítr.

Kdo za to může?

Rusko a západní státy se vzájemně obviňují ze záměrné sabotáže plynovodu – zatím ale chybí důkazy pro kteroukoliv verzi. Kreml vyzval k mezinárodnímu vyšetřování výbuchů, které poškodily potrubí plynovodů Nord Stream na dně Baltského moře. Mluvčí ruského prezidenta ale podle agentury TASS ponechal bez odpovědi otázku, zda je Moskva ochotna se podělit o údajné důkazy, které podle šéfa ruské civilní rozvědky SVR Sergeje Naryškina svědčí o západní stopě v těchto událostech.

„Ten, kdo to nařídil, by měl být stíhán za válečné zločiny a jít do vězení,“ komentoval situaci pro stanici Al-Džazíra klimatolog ze Stanfordovy univerzity Rob Jackson. Podle dánské vlády se odhaduje, že v nejhorším případě unikne 778 milionů metrů krychlových plynu. Jackson a David Hastings, penzionovaný odborník na chemickou oceánografii z Gainesville na Floridě, vypočítali, že by to odpovídalo zhruba půl milionu tun metanu. Při doposud největší známé havárii spojené s únikem tohoto plynu, katastrofě v americkém Aliso Canyon, přitom uniklo maximálně 90–100 tisíc tun.