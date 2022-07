Výjimečná vlna veder naznačuje nebezpečnou budoucnost. Vliv člověka na klima je zásadní

Další extrémní vlnu veder přinesl rok 2019, během níž v Londýně padl teplotní rekord, platný do minulého úterý. Pečlivé analýzy ukázaly, že bez vlivu člověka by teplota během vrcholu horkých vln před třemi roky byla asi o tři až čtyři stupně nižší.

Tak výrazné překonání celostátních rekordů (v Británii to bylo o 1,6 stupně) je něco, s čím jsme se dříve nesetkávali, běžně šlo jenom o pár desetin stupně. Podle analýz loňská vlna veder v Kanadě byla tisíciletou událostí a bez vlivu člověka by prakticky nemohla nastat.

Na analýzu veder v Británii je ještě brzy, ale s ohledem na značnou podobnost daných událostí lze očekávat srovnatelné závěry, tedy že bez vlivu člověka na klima by 40 stupňů na Britských ostrovech nebylo možných.

Problém pro přírodu i infrastrukturu

A co lze očekávat v budoucnu? Vše samozřejmě závisí na rychlosti změny klimatu, a tedy na tom, jak lidstvo bude nadále vypouštět skleníkové plyny. Podle čerstvých studií lze ale počítat s dalším oteplováním.

Například klima v Praze by mělo v polovině století odpovídat tomu, jak to do nedávné minulosti vypadalo v Bukurešti nebo srbském Nového Sadu – tedy do oblastí s výrazně teplejším a sušším létem, než které je pro naše končiny typické. S tím půjdou ruku v ruce i častější a silnější vlny veder.

Do poloviny století lze ve střední Evropě počítat s dvoj- až trojnásobným zvýšením frekvence výskytu horkých vln, jejich prodloužením o zhruba dva až tři dny pro nejdelší vlnu v dané sezoně, a zesílení intenzity zhruba o dva stupně Celsia.

S velkou pravděpodobností se také budeme setkávat s výraznými vlnami veder, kdy budou přepisovány absolutní rekordy daných míst, případně dokonce celých států.