Přísná ochrana zranitelných by během pandemie nefungovala. Prokazuje to nová simulace

Alternativní široce diskutovanou strategií v jejich podání bylo dočasné zaměření ochrany pouze na ty, kdo jsou vůči covidu nejzranitelnější – to měly být zejména senioři a lidé s některými nemocemi. Cílem mělo být co nejrychlejší dosažení takzvané skupinové imunity: tedy virus by prošel skupinou odolných jinak zdravých osob, která by získala protilátky a pak by tvořila hráz, jež by chránila před nemocí zranitelné.

Fiktivní britské velkoměsto

Analýza se věnovala situaci ve Velké Británii, jednak proto, že autoři pocházejí z univerzity v Bathu, ale současně proto, že tato země má velké množství kvalitně nasbíraných a již analyzovaných dat, podle nichž šlo tak složité matematické modelování provést.

Experti zkonstruovali model, který pracoval s hypotetickým velkoměstem v Anglii s populací jeden milion obyvatel. Pak uvažovali několik scénářů: život bez lockdownu, s částečným i úplným lockdownem. Přitom platilo, že lockdown byl v simulaci spuštěn a pak zrušen vždy při jasně definovaném počtu případů.

Vědci zjistili, že ochrana zranitelných sice mohla teoreticky fungovat, ale vyžadovalo by to extrémně omezující podmínky, kterých nebylo možné v praxi dosáhnout. Například proto, že v reálné populaci by to bylo nedokonalé a infekce by z nízkorizikové populace pronikaly ke zranitelným osobám, které by se izolovaly.

Důležitou proměnnou byl také předpoklad, že by nízkorizikové skupiny omezily své kontakty s rizikovými osobami. Toto omezení by ovšem současně vedlo k tomu, že nebylo matematicky možné dosáhnout skupinové imunity, a po skončení opatření by tak došlo k další vlně nemoci. I kdyby se kolektivní imunity ale podařilo dosáhnout, domovy pro seniory by byly stále ohroženy místními epidemiemi, protože imunita by byla v populaci nerovnoměrně rozložena.