Společnost se brzy dostane do fáze deziluze, říká k uprchlíkům z Ukrajiny odborník na psychologii katastrof

Podobné je to i v současné krizi na Ukrajině, kdy lidé i firmy darovali do peněžních i materiálních sbírek na pomoc válkou stíhané zemi i uprchlíkům v tuzemsku už řádově miliardy korun. Další lidé pak nabízejí příchozím uprchlíkům zdarma ubytování.

Na fázi heroickou a idylickou podle Vevery s odstupem týdnů až měsíců navazuje fáze deziluze, pro niž je charakteristická vysoká míra frustrace, hledání viníků a šíření konspiračních teorií. V době epidemie koronaviru se tato fáze promítla například v neochotě k očkování.

Zpravidla tato fáze nastupuje do dvou měsíců a může trvat měsíce až tři roky. Po čase opadá zájem médií, politiků i dalších autorit. Jednotlivci si uvědomují své limity i limity dostupné pomoci. Lidé mohou zažívat pocity opuštění, zklamání, hněvu, frustrace i další negativní reakce na dlouhodobý stres, jako je fyzické vyčerpání nebo konflikty v komunitě.

Pandemie a válka

Podle Vevery, který svou přednášku koncipoval zejména jako poučení z epidemie covidu-19, je na místě v těžkých časech od vlády požadovat empatické poskytování pravdivých informací, prokázání kompetentnosti a představení plánu řešení včetně přiznání očekávaných ztrát. Od lokálních politiků pak srozumitelný plán řešení, rychlé rozhodování a jasnou a střízlivou komunikaci.

Odborníci by pak měli poskytovat informace založené na důkazech a datech. „Bylo to velké selhání, co jsme my jako odborníci předváděli,“ řekl k vystupování v době epidemie. Z vědeckých prací by se podle něj i do mediálních vystoupení měl přenést důraz na data a metodiku dosahování výsledků.