Izrael řeší fluronu. Současný průběh chřipky a covidu zatím nezpůsobuje větší problémy

„Byla testována na koronavirus i chřipku a k našemu překvapení oba testy byly pozitivní,“ informoval novináře ředitel gynekologického a porodnického centra nemocnice Belinson Arnon Wiznitzer. „Přišla k nám s dýchacími problémy, takže jsme předpokládali, že je to korona. Teď čekáme, že uvidíme s koronavirem a chřipkou současně víc mužů a žen.“

Za posledních jedenáct dní se v Izraeli počet pacientů s covidem-19 zečtyřnásobil, za poslední den odhalily testy asi 17 tisíc nově nakažených. V nemocnicích je navíc přes osmnáct set pacientů s chřipkou. Izraelští lékaři ale také poprvé zaznamenali i případ souběžné nákazy covidem a chřipkou, a to u těhotné ženy, která měla jen mírné příznaky.

„Minulý týden začal Izrael očkovat své nejzranitelnější občany čtvrtou dávkou vakcíny, teď mohu oznámit, že po schválení izraelským ministerstvem zdravotnictví začne Izrael čtvrtou dávku podávat také všem Izraelcům starším 60 let a také našim skvělým zdravotnickým pracovníkům, a to čtyři měsíce poté, co dostali poslední dávku.“

V Česku se zatím během letošní sezony potvrdil jen jeden případ chřipky. Praktici tvrdí, že i zájem o očkování proti chřipce je menší než loni. „Do určité míry je to tím, že je ve stínu očkování proti covidu. Málokterý pacienty slyší na to, že by se nechal očkovat proti chřipce i covidu najednou,“ vysvětluje to předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podle odborníků je pravděpodobné, že chřipková vlna by se mohla dostat ze zahraničí i do Česka. To nakoupilo na letošní sezonu asi milion dávek. Sdružení praktických lékařů odhaduje, že minimálně jedna třetina ještě zbývá.

Příběh flurony

První známá zpráva o fluroně se objevila už na samém počátku pandemie, dlouho předtím, než se tento termín roku 2021 rozšířil. Koncem února 2020 byla čtyřčlenná rodina v newyorském Queensu pozitivně testována na oba viry, uvedl nedávno server The Atlantic.

O několik měsíců později varovali odborníci na veřejné zdraví před „dvojepidemií“ chřipky a covidu-19, kdy se prudce zvýší počet nakažených oběma nemocemi současně, i když nemusí nutně dojít k souběžné nákaze stejných osob. Tato dvojí epidemie ale nikdy nenastala, pravděpodobně kvůli lockdownům a nošení ochrany dýchacích cest.

Také v USA se až doposud vyskytlo jen několik případů flurony – dají se spočítat na prstech dvou rukou:

Studentka střední školy v Houstonu, která byla očkována proti covidu, ale ne proti chřipce, strávila Vánoce v izolaci poté, co se nakazila oběma nemocemi.

Teenager v Los Angeles, který není očkován ani proti jednomu z virů, měl po návratu z rodinné dovolené v Mexiku pozitivní testy na oba viry.

Několik dětí v nemocnicích na jihu Floridy bylo rovněž pozitivně testováno na oba viry.

„Je trochu záhadou, co se teď vlastně stane,“ varovala už v listopadu pro National Geographic Monica Gandhiová, odbornice na infekční choroby z Kalifornské univerzity v San Francisku. „Nemáme imunitu proti chřipce z minulého roku a budeme se více potkávat. Musíme být připraveni na to, že se objeví oba [viry] najednou.“

„Potenciál pro opravdu velkou epidemii je letos vysoký,“ předpokládal také již na podzim ředitel Laboratoře dynamiky veřejného zdraví Mark Roberts. Podle něj by mohlo největší riziko souběžné pandemie hrozit na místech, kde si lidé nedávají pozor na covid.

Odborníci si stále nejsou jisti, co souběžné infekce znamenají, co se týká závažnosti onemocnění. Izraelské ministerstvo zdravotnictví v současné době už zkoumá, jestli souběžné nákazy vedou k horším zdravotním dopadům, ale zatím nejsou vzhledem k malému počtu nakažených k dispozici údaje, které by naznačovaly jakýkoliv trend.

„Máme poměrně omezené znalosti o tom, jak na sebe různé infekce vzájemně působí,“ řekl Aubrey Cunnington z Imperial College London pro web The Atlantic. Dodal, že přítomnost více než jednoho patogenu nemusí nutně znamenat horší příznaky onemocnění. To, jak naše tělo bojuje na dvou fontách proti chřipce a koronavirům, je ale podle něj něco, co si nepochybně zaslouží další výzkum.