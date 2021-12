Japonský miliardář se vrátil na Zemi po 12 dnech na Mezinárodní vesmírné stanici

Kapsle s posádkou přistála 148 kilometrů jihovýchodně od města Žezkazgan v 09:13 místního času, tedy po čtvrté hodině ranní středoevropského času. Výstřední miliardář se na Zemi vrátil do teplot pod bodem mrazu.

Mise kosmické lodi Sojuz MS-20 s kosmonauty Alexandrem Misurkinem, Jusaku Maezawou a Jozo Hiranem trvala od startu do přistání 11 dní, 19 hodin, 35 minut a 2 sekundy. pic.twitter.com/rAGysIkIYx — Michal Vaclavik (@Kosmo_Michal) December 20, 2021

Šestačtyřicetiletý módní magnát a sběratel umění a jeho 36letý producent byli prvními turisty, kteří si zaplatili výlet na ISS od roku 2009. Na vesmírnou stanici se vydali společně s ruským kosmonautem v lodi Sojuz MS-20, kterou vynesla raketa Sojuz-2.1 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.

Misurkin byl ve vesmíru potřetí. Při dvou dosavadních pobytech na oběžné dráze v letech 2013 a 2017-2018 strávil na ISS 334 dnů. Během nich absolvoval čtyři pracovní směny v otevřeném vesmíru. Tentokrát letěl nejen jako velitel lodi, ale také ve funkci prvního zpravodaje ruské agentury TASS na Mezinárodní vesmírné stanici.

Příběh astronauta-miliardáře

Maezawa minulý týden prohlásil, že „jakmile se dostanete do vesmíru, tak zjistíte, jak moc to stojí za ten skvělý zážitek“. Na otázku, jestli za výlet zaplatil přes 80 milionů dolarů (asi 1,8 miliardy Kč), odvětil, že nemůže prozradit částku uvedenou ve smlouvě, přiznal ale, že suma „v podstatě“ odpovídá.

Pro Maezawu byla dvanáctidenní cesta na ISS jakousi přípravou na ještě zajímavější misi. Miliardář si totiž už zarezervoval místo pro let kolem Měsíce v lodi Starship, kterou vyvíjí americká společnost SpaceX pro lety do hlubokého vesmíru, včetně výprav lidí na Mars. Maezawův let kolem Měsíce by se podle dosavadních plánů měl uskutečnit v roce 2023.