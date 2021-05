Člověk by se zbláznil, kdyby svět neviděl optimisticky, říká teoretický fyzik Bičák, který rozesmál Hawkinga

Rozhovor se dotknul také využití odkazu Alberta Einsteina v praxi. „Já jako teoretik budu samozřejmě říkat, že nejlepší je obecná relativita a bude to říkat spousta lidí. Ona se dnes ověřuje při srážce černých děr a tak dále. Ověruje se ale taky v tom, jak jezdíme auty. Když by GPS nebrala v úvahu efekty obecné relativity, tak byste auto našel s chybou až osmi kilometrů,“ poznamenal Bičák. Dodal, že Einstein vymyslel také princip ledničky, začal s fotoefektem nebo s lasery a lékaři také dodnes používají v medicíně Brownův pohyb.

Fakta Brownův pohyb Brownův pohyb Jedná se o náhodný pohyb mikroskopických částic v kapalném nebo plynném médiu. Jeho vysvětlením je, že molekuly v roztoku se vlivem tepelného pohybu pořád srážejí. Směr a síla srážek jsou náhodné, díky tomu je také okamžitá poloha částice náhodná. Rychlost tohoto pohybu odpovídá teplotě systému. Poprvé jej zaznamenal v první polovině 19. století Robert Brown. Podstatu jevu objasnil v roce 1905 Albert Einstein, který vycházel z kinetické teorie látek.

Rozesmátý Hawking Spolu s Albertem Einsteinem je asi nejznámějším teoretickým fyzikem v historii Stephen Hawking. Toho Bičák rozesmál na své přednášce v Cambridgi. „Ona to byla svým způsobem smutná věc. Stephen Hawking přijel po obědě a měl nějaké problémy a většinu času měl sklopenou hlavu a vydával nejrůznější zvuky ze žaludku. Ale při poznámce, že obrázek magnetických siločar kolem černé díry má i psychedelický účinek, rozkmital hlavu, dal jí nahoru a balancoval s ní a roztáhl tu svou širokou pusu,“ vzpomínal Bičák. „To je něco, co jsme dělali s Leošem Dvořákem. Takové nabité elektromagnetické pole poblíž nabité černé díry a tam opravdu ty siločáry vypadají jako takoví motýlci, ale do té díry se nedostávají, takže jsou to docela půvabné obrázky a souvisí to s efektem, kterému se říká Meissnerův efekt – vypuzování magnetických i elektrických polí extrémními černými dírami, kterými jsme se u nás dost bavili,“ vysvětlil. Bičák se s Hawkingem stýkal opakovaně, a to nejenom pracovně, ale i neformálně. V Hyde Parku Civilizace zmínil mimo jiné Hawkingovu zálibu v tanci. „Potkal jsem ho na konferenci v Maďarsku a tam po té konferenci byl večírek (…) a Stephen nejraději dělal ze sebe showmana, aby také vynikl ten jeho veliký handicap. Takže on přijel na kolečku a při hudbě jezdil,“ uvedl. Dodal, že se také nechával rád vznášet v mikrogravitaci. „On rád provokoval nejrůznějšími problémy,“ podotkl Bičák s tím, že také dokázal být přísný.

Kontakty s Penrosem Tématem rozhovoru byl také Roger Penrose, který Hawkinga velmi ovlivnil. Konkrétně ho podle Bičáka posunul v tom, že se začaly používat úplně nové metody, které vznikly z matematiky. Hawkinga, ale i celou astrofyziku například Penrose ovlivnil tím, že přišel na možnost extrahovat rotační energii z rotující černé díry. Za své studium černých děr získal Penrose spolu s Reinhardem Genzelem a Andreou Ghezovou Nobelovu cenu za fyziku. Na toto prestižní ocenění Bičák Penrose navrhoval. „Zaváděl zcela nové matematické techniky, které vedly k přírodovědeckým a fyzikálním důsledkům,“ vysvětlil. Už dříve profesor Bičák v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že Penrose přichází s těmi nejhlubšími myšlenkami, s klíčovými otázkami, které se týkají vesmíru. Poté, co Penrose cenu obdržel, Bičák mu dopisem pogratuloval. „V roce 1969 byl tady v Praze, přímo spal u nás, měl u nás přednášku a tak dále. Já jsem mu to v tom dopise připomínal a on říkal, že to je úžasné po tak dlouhé době a podobně,“ uvedl Bičák s tím, že jej během života viděl víckrát. „Pozval mě do Oxfordu, kde jsem byl svědkem toho, jak on po kolenou leze po koberci a píše nejrůznější vzorečky,“ řekl.

Thorne jako Einsteinův vnuk O velkém odborníkovi na černé díry Kipovi Thorneovi pak Bičák v minulosti prohlásil, že je možné jej do jisté míry nazvat vnukem Alberta Einsteina. „Einstein, když přešel do Pricetonu, tak tam přednášel obecnou relativitu. S tím pokračoval John Wheeler,“ uvedl Bičák s tím, že Wheeler nejdřív vyráběl vodíkové bomby, později toho nechal a začal náhle dělat relativitu a astrofyziku. Právě na Bičákovo pozvání navštívil Throne, který je rovněž nositelem Nobelovy ceny, předloni Prahu. Podle profesora toto ocenění získal zmíněný fyzik naprosto oprávněně. „On si uvědomil to, co pro detekci gravitačních vln bylo důležité. Udělal totiž počítačové programy, které by se pak mohly srovnávat s výsledky,“ vysvětlil Bičák. Dodal, že Thorne sehrál velkou roli jak v černých dírách, tak i dalších oblastech. Jedná se podle něj také o velmi nápomocného člověka, který pomáhal vědcům nejen z východního bloku a na mezinárodní scéně je velmi aktivní i nadále.

