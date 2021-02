Dopady vyhánění dingů z přírody jsou viditelné z vesmíru, ukázaly satelitní snímky

Dingové běhají po australských pláních už tisíce let. Tento poddruh vlka obecného je typickým zvířetem australského kontinentu. V budoucnu by však tito predátoři mohli z přírody vymizet, protože se kříží s domácími i divokými psy.

Ochránci přírody přitom dlouhodobě zdůrazňují, že zachování genetického dědictví tohoto zvířete přispívá k udržení ekologické rovnováhy australských krajů. Dingové jsou totiž klíčovým článkem ekosystému: jako největší pozemští predátoři v Austrálii loví kočky, lišky či dokonce kozy, tedy zvířata, která dovezli osadníci z Evropy a jejichž populaci je třeba kontrolovat.

Na to, jak se změní podoba přírody po ústupu těchto predátorů, se zaměřila nová studie vědců z University of New South Wales. Zhodnotit jim to umožnily satelitní snímky pořízené v rámci programu Landsat.

Ty po dobu 32 let nepřetržitě mapovaly vegetaci kolem Plotu proti dingům. To znamená, že v jedné části sledované oblasti tato zvířata žila a ve druhé už ne.