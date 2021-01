Zabil po válce ze msty pět malých dětí, nejmladší zastřelil v postýlce. Vrah Němců byl ale asi sám kolaborantem

Podle Ciglbauera dostal po propuštění půlroční placenou zdravotní dovolenou. Následně byl přidělen na gymnázium ve Valašském Meziříčí. Reálně tam ale neučil, pouze si chodil pro plat. To vše v době, kdy veškeré možné pracovní síly včetně učitelů posílali nacisté na nucenou práci do Říše.

A právě tady ho v říjnu 1941 zatklo gestapo a společně s dalšími asi třiceti učiteli a sedmdesáti studenty ho převezli do věznice v Kounicových kolejích v Brně. Tady byl Malý držen šest týdnů, po kterých se dostal na svobodu. Dle svých slov za tu dobu zažil jeden výslech bez použití násilí. Za jeho zatčením podle dochovaných informací byla především snaha nacistů zlikvidovat školu a zatčení byli vybráni náhodně. Přesto bylo v jeho zadržení něco zvláštního.

V době okupace učil Malý na gymnáziu v Jindřichově Hradci. Tam také v roce 1940 vstoupil do Českého svazu pro spolupráci s Němci. Byla to kolaborantská organizace, která vznikla na popud nacistů. Těžko říct, zda se k ní Malý připojil z přesvědčení, nebo s vidinou nějakých získaných výhod.

Později u výslechu uvedl, že vystřídal asi 15 různých škol. Míval totiž časté problémy jak s učiteli, tak se spolužáky. „K chlapcům na gymnáziu se choval i hrubě. Svědčilo o tom třeba větší zranění v obličeji jednoho chlapce, kterého udeřil do tváře,“ napsal v textu Historie matkou moudrosti? Příběh jednoho profesora začátkem 90. let Jiří Pokorný.

Narodil se 29. dubna 1903 v Jičíně. Otec mu zemřel, když mu bylo 11 let. V úmrtním listě je uvedeno, že na „úbyť mozku“ – tak se tehdy označovala příčina smrti vlivem duševní poruchy. Vladimír Malý žil nadále s matkou a dvěma staršími sestrami. Navzdory matčině přání šel po gymnáziu studovat přírodní vědy na Karlovu univerzitu, kde v roce 1928 získal doktorát. Od toho roku začal také vyučovat na gymnáziu. Většinou ale nikde dlouho nevydržel.

„Bohužel to nebyl výjimečný případ. Ve své knize chci poukázat právě na skutečnost, že v podobných vraždách a vůbec násilí na německém obyvatelstvu se velmi často angažovali lidé, kteří měli sami máslo na hlavě z doby okupace, a buď se potřebovali zbavit důkazů a svědků, nebo alespoň vytvářeli dojem jakýchsi národních mstitelů a němcobijců,“ vysvětluje Ciglbauer. Právě tato charakteristika sedí i na profesora Malého.

Na jeho poválečném hněvu je zajímavé také to, že byl za války pravděpodobně kolaborantem a s Němci spolupracoval. Jeho příběh nyní v knize Od kolaborace k vraždám zpracoval badatel Jan Ciglbauer.

Z učitele vedoucí a možná kolaborant?

Stejná situace se opakovala, když byl Malý v září 1942 přeložen na gymnázium v Moravské Ostravě. I tady do práce nechodil. „Jmenovaný po dobu působení v Ostravě se jevil jako povahy vychytralé, hádavé a rád popírá, co dříve tvrdí. Nepožíval zvláště dobré pověsti,“ stojí ve vyšetřovacím spisu z roku 1951.

Nakonec v říjnu 1943 nastoupil do továrny Jirkov ve Velešíně, kde se po třech týdnech v novém zaměstnání a oboru stal vedoucím montážního oddělení. Následně byl v roce 1943, tentokrát na vlastní žádost, přeložen do Zlína. V březnu 1945 pak dostal mimořádnou placenou dovolenou a až do konce války ji trávil v Českých Budějovicích, kde stále bydlela jeho manželka.

Ciglbauer ve své studii upozorňuje na to, že je zvláštní, jak protektorátní úřady vycházely Malému vstříc. Také zmiňuje, že dva Malého známí, kteří byli zapojeni do odboje a zmínili se mu o tom, byli následně zatčeni gestapem. S tím možná profesor za války spolupracoval, i když přímé důkazy chybí.

„Vzhledem k jeho válečným osudům o tom byl přesvědčen i státní žalobce. Ostatně Malý minimálně nepopíral své členství ve Spolku pro spolupráci s Němci, i když se toto členství snažil různě zlehčovat. Jen za toto měl být po válce souzen podle takzvaného malého retribučního dekretu, ale nestalo se tak,“ vysvětluje Ciglbauer. Místo, aby Malý stál před soudem, stal se totiž samozvaným soudcem i popravčím.

Pověst národního mstitele mohla ohrozit kartotéka udavačů, proto vraždil

Na konci války Malý rychle na své přátelství s Němci zapomněl. Obstaral si například kyblík s černou barvou a v noci maloval na fasády domů, kde bydleli Němci, hákové kříže. S několika ozbrojenými mladíky také chodil po bytech a vykonával domovní prohlídky, při kterých demolovali byty a snažili se dokonce některé lidi násilím vystěhovat.

Zajímal se také o Marii Želiborovou, která bydlela ve stejném domě jako on a udržovala vztah s řidičem bezpečnostní služby SS Sicherheitsdienst Antonem Hagenem. Malý si od jejího bytu vyžádal klíče od domovnice, které lhal, že byl pověřen správcem majetku. Želiborová se tehdy ale zdržovala u své přítelkyně Pauly Cunové. Malý mezitím její byt vyraboval. Když se do něj Želiborová vrátila, vtrhnul tam Malý s nadávkami a pistolí v ruce. Ženě se podařilo mu pistoli vyrazit a utekla opět ke své kamarádce Cunové. Ta ale udělala zásadní chybu.

Paula Cunová byla manželkou Karla Cuna, který byl zástupcem velitele budějovické služebny Sicherheitsdienst. Na konci války padl do zajetí Američanů a doma tak zůstala jeho manželka se třemi dětmi. Své kamarádce Želiborové se ale svěřila, že její manžel má doma dokumenty, které potvrdí, že byl za války dobrým člověkem. A zároveň že si schoval jakousi kartotéku toho, „jaké svinstvo bylo mezi lidmi v Českých Budějovicích“.

Podle Ciglbauera tak zřejmě po válce existoval soupis kolaborantů a konfidentů, který by zřejmě některým obyvatelům velice uškodil. A možná i Malému, který se o existenci seznamu zřejmě náhodou od Želiborové dozvěděl.