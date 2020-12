Z jedné ampule vakcíny Pfizer by se mohlo využít šest dávek místo pěti. Čeká se na vyjádření expertů

Přesné množství se do lahviček nedává právě proto, aby nedošlo při takových ztrátách k podání menšího množství očkovací látky. Výrobci současně nedávají do lahviček ani příliš velké množství léků; to by totiž zase mohlo vést jednak k pokušení dát účinné látky více, ale také k jejímu možnému zneužití.

Nadbytečné množství očkovací látky v lahvičkách by mohlo vypadat zvláštně –⁠ ale podle webu The Verge je to u léků podávaných v injekcích i u vakcín běžná praxe. Výrobci totiž počítají s tím, že při natahování tekutiny do stříkačky může dojít k drobným ztrátám, zejména pokud se tato činnost dělá rychle. Kapalina totiž může přilnout jak ke stěnám sterilních lahviček, tak i k injekci. Jde vždy jen o drobné množství, ale při více dávkách se nasčítá.

At this time, given the public health emergency, FDA is advising that it is acceptable to use every full dose obtainable (the sixth, or possibly even a seventh) from each vial, pending resolution of the issue.

„Původně si mysleli, že něco udělali špatně, protože v lahvičce zůstalo ještě značné množství látky i poté, co už vytáhli pět dávek,“ řekla listu The New York Times Erin Foxová z univerzity v Utahu. „Poslali nám fotku a ptali se nás, jestli by mohli ten zbytek využít.“

U jednodávkových injekčních lahviček je podle nich asi nejlepší nezahrnout dostatek pro celou druhou dávku, ale u vícedávkových injekčních lahviček (jako je právě vakcína Pfizer/BioNTech) je doporučení prostě takové, že by „neměly obsahovat více než 30 mililitrů lékového přípravku, s výjimkou zvláštních okolností“.

Lahvičky vakcíny Pfizer/BioNTech se do těchto hranic snadno vejdou. Do každé z nich se vejde 0,45 mililitru čistého vakcinačního materiálu, který se následně naředí 1,8 mililitru fyziologického roztoku –⁠ celkem je tedy objem jedné ampule asi 2,2 mililitru. Vzhledem k tomu, že každá dávka má pouze 0,3 mililitru, je v lahvičce rozhodně dost obsahu na jednu, nebo dokonce teoreticky dvě dávky navíc. Místo pěti lidem by se tedy dala aplikovat šesti, nebo dokonce sedmi osobám –⁠ druhá možnost je ale velmi hypotetická, to by při aplikaci nesmělo dojít k žádným ztrátám, což je prakticky vyloučené. Stále je to přitom řádově méně, než je výše popsaný limit 30 mililitrů, který doporučuje FDA.

Vyhodit, nebo použít?

Za normálních okolností by se to příliš neřešilo, ale v současné době je očkovacích látek proti covidu-19 nedostatek. Možnost zajistit jich o šestinu víc, a to vlastně zadarmo a rychle, je velmi lákavá.

O osudu těchto dalších dávek vakcíny navíc se zatím stále rozhoduje. Mezi úterým 15. prosince, kdy byly v USA distribuovány první vakcíny, a čtvrtkem 17. prosince, kdy FDA uvedla, že je lze použít, bylo mnoho dalších dávek jednoduše vyřazeno. Systémy zdravotní péče se také obávají dvoudávkové povahy vakcíny. Zásilky vakcíny po USA jsou stále nejisté a poskytovatelé zdravotní péče chtějí mít po ruce dostatek prostředků, aby každému, kdo dostane první dávku, dali doporučenou druhou dávku o tři týdny později.