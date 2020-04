Jan Kolář: Když se řeší havárie tři sta tisíc kilometrů od Země. Zamyšlení o Apollu 13

Možná i proto, že společenské klima v Československu nenávratně nabralo směr návratu do spolku socialistických zemí se sovětským vedením, narostly počty těch, kteří se rozhodli raději pro emigraci a začít nový život ve svobodnějších podmínkách a nepočítali s tím, že by se někdy do této země vrátili.

Začaly čistky a společnost se začala polarizovat. Na ty, kteří smějí dělat to, co chtějí, a na ty, co nesmějí. Moje komentování kosmických letů v televizi patřilo k té druhé kategorii. Novému vedení Československé televize se naše mladistvé nadšení, s jakým jsme komentovali úžasnost letů Američanů na Měsíc, principiálně nehodila. A tak nás – mě a Tondu Vítka – už nikdo z televize nezavolal.

Vrcholem měla být lunární stanice

Náš osobní zájem o kosmonautiku tím však neutrpěl ani trochu a přes všechny budoucí překážky se dále jen rozvíjel.

Nejen pro nás dva, ale i pro nemálo ostatních zájemců o kosmické lety bylo několik důvodů, pro které byl dotyčný let zajímavý. Tím významným byl kvalitativní posun oproti náplni předchozích dvou misí.

Rozdíl spočíval v posílení výzkumného obsahu letu. Zatímco Apollo 11 bylo průkopnickým letem, které mělo prorazit cestu a ukázat, že existuje možnost, jak uskutečnit něco, co bylo před letem fantastickým snem, Apollo 12 vytvořilo předpolí pro to, aby se získaly základní zkušenosti natolik pevné, že se mohla obsahová náplň začít rozšiřovat směrem k hlavnímu smyslu měsíčních výprav. A tím je snaha získat co nejvíce poznatků o Měsíci a jeho prostředí, materiálu povrchu potřebného pro pochopení jeho stvoření, vzniku Země a celé sluneční soustavy.

Ve výhledu se rýsovaly plány na rozšíření pobytu lidí na Měsíci, jak v počtu lidí a letů, tak rozsahu aktivit. Jeden ze strůjců úspěšného programu – Werner von Braun – připravil projekt na lunární stanici obývanou stočlennou posádkou.

To všechno mělo Apollo 13 přiblížit. Odpovídalo tomu i místo přistání. Hornatá oblast Fra Mauro, o které se předpokládá, že vznikla materiálem vyvrženým z hloubky až několika stovek metrů při vzniku nedalekého Moře dešťů. Posádka měla dosednout na určené místo s větší přesností než dříve, instalovat vědeckou stanici ALSEP a přivést horniny, které by mohly rozšířit poznatky o stavbě Měsíce.