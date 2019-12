Tání antarktických ledovců znepokojuje vědce. Jeho rychlost je neobvyklá

Jeden z obřích ledovců na Antarktidě podle vědců mizí – a s ním i šance na udržení hladiny moří, ukazuje výzkum mezinárodního vědeckého týmu. Toto tiché ledové drama je v přímém přenosu snímané tou nejmodernější technologií a posuzováno nejlepšími vědeckými mozky.

„Obří ledovce ustupují, sledujeme to pomocí satelitů, efektivního pozorování skrze kamery v prostoru a jednoznačně vidíme signály tání z tohoto konkrétního ledovce v západní Antarktidě, jmenuje se Thwaitesův,“ uvedl David Holland, oceánolog a vědec z NYU University.

Rychlé tání je nečekané

Masové tání Thwaitesova ledovce vědce překvapilo, přičemž prognózy jsou alarmující. „Celé to může znamenat – nemusí se to stát, ale je to myslitelné – že se hladiny moří zvednou až o tři metry,“ říká profesor Holland. „Používáme fyziku, matematiku, pozorujeme. Je dost dobře možné, že změna hladiny moří bude skutečně obrovská,“ varuje.