Bohdan Pomahač transplantoval tvář dosud nejstaršímu pacientovi. „Dlouho jsme čekali“

Na tvář čekal dlouho. „Bylo potřeba pečlivě vybrat odstín pleti, aby ladila. Proto hledání trvalo déle než obvykle. Z hlediska funkčního potřeboval Robert Chelsea jen částečnou transplantaci. My jsme se teprve po mnoha měsících, kdy jsme nemohli najít vhodného dárce, rozhodli s Robertem promluvit a změnit plán na transplantaci celého obličeje, aby estetický výsledek byl co nejlepší,“ vysvětlil Pomahač.

V 68 letech byl Chelsea nejstarším pacientem, který náročný zákrok podstoupil. Zotavuje se pozoruhodně dobře. Do roka by mohl být schopen normálně mluvit, smát se nebo jíst. Jeho organismus však bude už doživotně oslabený umělým snižováním imunity, aby tělo darovanou tkáň neodmítlo.

Pro bostonskou nemocnici i jejího kmenového lékaře Pomahače to byla devátá transplantace obličeje. Pět z nich bylo kompletních. V roce 2011 ji jeho tým provedl jako úplně první ve Spojených státech a teprve třetí na světě. Dallas Wiens tehdy potřeboval kompletní rekonstrukci po zásahu elektrickým proudem. „Dřív neobvyklé, teď už to umíme a jde jen o to, sehnat obličeje,“ komentoval chirurg.

Podle něj je stále co zlepšovat. „Samotná regenerace nervů není stoprocentní, tím pádem ani hybnost obličeje není úplně normální. Je celá řada chirurgických věcí, které můžeme vylepšit, aby pacienti prošli zákrok co nejrychleji a co nejbezpečněji,“ říká Pomahač.

Transplantace obličeje by se podle něj daly provádět i v Česku. „Ale je otázka, zda je dostatek pacientů, kteří je potřebují, aby stálo za to, zorganizovat tak náročné operace a dát dohromady tým,“ dodal.

Pomahač se narodil v Ostravě a vystudoval Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Do bostonské nemocnice, která patří řadu let mezi deset nejlepších zařízení v USA, přišel na chirurgickou praxi v roce 1996. Později se začal soustředit na problematiku obličejové transplantace.