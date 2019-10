Švýcarské ledovce se za posledních pět let zmenšily o desetinu

Během dvou parných týdnů na konci června a července ze švýcarských ledovců odtály masy sněhu a ledu odpovídající národní roční spotřebě pitné vody v alpské konfederaci. Tání pokračovalo až do začátku září a za posledních 12 měsíců tak švýcarské ledovce přišly přibližně o dvě procenta objemu. V součtu posledních pěti let přesáhl úbytek deset procent a byl tedy nejvýraznější za více než 100 let těchto měření.