Středomoří se otepluje rychleji, než je světový průměr, ukazuje studie

Vědci o studii hovoří jako o první vyčerpávající vědecké zprávě o změně klimatu v oblasti Středomoří. „Nikdy předtím tu nebyla takto úplná syntéza,“ prohlásil o několikaleté práci asi osmdesáti vědců Cramer.

Poznamenal také, že mnoho lidí ve Středomoří je oteplováním klimatu zvlášť zranitelných, protože žijí blízko u moře, jsou často chudí a nemohou se tak před dopady změn bránit, nebo se odstěhovat. Studie varuje, že v oblasti budou v budoucnu intenzivnější vlny veder a častější sucha.

Pokud by produkce skleníkových plynů zůstala na dnešní úrovni, zvýšila by se podle vědců do roku 2040 průměrná teplota v regionu oproti hodnotám před průmyslovou revolucí o 2,2 stupně Celsia. V současnosti je tam přitom vyšší o 1,5 stupně. Hladina Středozemního moře by do roku 2100 vystoupala o celý metr, čímž by jen v severní Africe ohrozila bydliště 37 milionů lidí. Moře by rovněž zasolilo ornou půdu u ústí Nilu, Pádu, Rhôny a řeky Ebro na severu Španělska.