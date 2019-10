Virtuální pitevní stůl i moderní kádě na těla nabízí nová budova ústavu anatomie

Nová budova Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty je místem, kam může zamířit tělo dárce, který svoje ostatky věnuje medicíně. Pohřební služba tam přiveze jeho tělo, které se obvykle uloží do mrazicího boxu. „Tady bývá šest až 48 hodin podle potřeby. Teplota v boxu je asi -20 stupňů Celsia,“ popisuje David Kachlík, vedoucí Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty UK.

Na pitevním stole se pak provádí takzvaný „nástřik těla“. „Potom co se nastříkne směsí alkoholu, glycerinu a formaldehydu, tak se uloží do kádí,“ doplňuje Kachlík. V každé takové kádi může plavat až pět lidských těl. Uložená v nich jsou obvykle půl roku, ale vydrží bez problémů i několik let. Tkáň se díky balzamovacím látkám zafixuje a mírně ztuhne, to je ideální pro preparace.

Moderní pracoviště

V největší pitevně Ústavu anatomie mají dvanáct stolů, kromě nich jsou tam i specializované nástroje, které se používají pro štípání kostí a žeber nebo řezání mozku. Na operačním sále mají anatomové k dispozici dva operační stoly. Na tělech našich dárců tam mohou zkoušet různé chirurgické zákroky.