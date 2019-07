Apollo 11 ve spárech popkultury: potkalo komiksového supermana i inteligentní auta

Už let a přistání Apolla na Měsíci změnily mediální svět: sledovalo ho nejméně 53 milionů amerických domácností a přes 600 milionů diváků po celém světě. Do té doby se televizi nikdy nepodařilo oslovit tolik diváků – bylo to asi 18 procent všech lidí, kteří tehdy na Zemi žili.

Stříbrné plátno i televizní dokumenty Samotná cesta na Měsíc byla natočena ve filmové podobě několikrát, nejznámější jsou zpracování z roku 1996 (Apollo 11) a roku 2009 (Moonshot). Kromě dramatizací existuje také bezpočet dokumentů o osudu letu a jeho účastníků – naposledy vznikl jeden letos v režii Todda Douglase Milera:



Video of APOLLO 11 Official Trailer (2019) Moon Landing Movie HD



Zajímavým způsobem přibližuje události Apolla 11 dětský celovečerní animovaný film Cesta na Měsíc 3D (Fly me to the Moon), který sleduje osud tří much, jež úmyslně proniknou do helem prvních lidských cestovatelů na Měsíc a tímto způsobem ho dosáhnou ještě před lidmi. Buzze Aldrina v něm namluvil pravý Buzz Aldrin:

Video of Cesta na Měsíc 3D

Téma pro filmovou popkulturu Ikonických momentů z přistání Apolla 11 na Měsíci se ale zmocnila také filmová zábava pro teenagery i dospělé. Je například hlavní zápletkou akčního filmu Transformers 3 (Transformers: Dark of the Moon). Mise Apolla 11 je v něm vydávána jen za záminku, jak by americká vláda mohla prostudovat mimozemské artefakty rasy inteligentních automobilů, které předtím odhalila na Měsíci:

Video of Transformers: Dark of the Moon



Důležitou součástí zápletky je přistání na Měsíci i v třetím pokračování filmové série Muži v černém. Apollo 11 v něm dopraví na Lunu ochranný štít chránící Zemi před mimozemskou invazí rasy Bogloditů:

Video of MEN IN BLACK 3 - Official Trailer (HD)

Události Apolla 11 se objevují také v tom vůbec nejslavnějším a nejlépe hodnoceném filmu o reálných vesmírných dobrodružstvích – v Apollu 13 Rona Howarda. Skupina budoucích astronautů se v něm shromáždí v domě Jima Lovella (budoucí velitel mise Apollo 13) a sledují přímý přenos prvních Armstrongových kroků na Měsíci:

Video of Neil Armstrong's First Moon Walk Scene from the Movie Apollo 13 (1995)

Alternativní dějiny USA, v nichž existují superhrdinové s výjimečnými schopnostmi – to je film Watchmen podle komiksové předlohy Alana Moorea převedený na filmové plátno Zackem Snyderem roku 2009. V úvodní pasáži jsou obrazově popsané klíčové okamžiky těchto alternativních moderních amerických dějin – mimo jiné i moment přistání člověka na Měsíci.

Video of Watchmen [2009] - Intro

Neila Armstronga tam ale nefotografuje Buzz Aldrin, nýbrž Dr. Manhattan, modrý superhrdina s téměř neomezenými schopnostmi. Armstrong přitom potichu říká slavnou větu, kterou ve skutečnosti nikdy neřekl: „Good Luck, Mr. Gorsky!“

Fakta „Good Luck, Mr. Gorsky!“ „Good Luck, Mr. Gorsky!“ Neil Armstrong měl na Měsíci údajně pronést záhadnou větu, o jejímž významu se měly přít celé generace jeho krajanů. Před opuštěním měsíčního povrchu se prý zadíval na vzdálenou Zemi a z jeho úst zaznělo: „Hodně štěstí, pane Gorsky!“ („Good Luck, Mr. Gorsky!“). Mnoho lidí z agentury NASA se domnívalo, že větička byla adresována jakémusi ruskému kosmonautickému rivalovi, jenže po prozkoumání všech jmen v sovětském (i americkém) vesmírném programu bylo zjištěno, že žádný člověk jménem Gorsky se v nich nevyskytuje, ani nikdy nevyskytoval. Proto byla při nejrůznějších příležitostech po dlouhá léta Armstrongovi kladena otázka, co vlastně svým nevysvětleným a nevysvětlitelným pozdravem mínil. Armstrong se však namísto odpovědi vždy jen tajemně usmál. 5. června 1995 ve městě Tampa Bay na Floridě opět přednesl Armstrongovi tuto – tehdy již 26 let starou – otázku jakýsi reportér a astronaut konečně odpověděl. V té době již byl skutečný pan Gorsky po smrti a Armstrong mu již pravdou ublížit nemohl. Malý Neil si hrál kdysi jako kluk se svým kamarádem na dvoře jejich domku baseball. Jeho přítel tehdy odpálil míček a ten přistál na zahradě jejich sousedů, manželů Gorských, přímo pod okny jejich ložnice. Neil pro něj doběhl a když se pro míček skláněl, zaslechl paní Gorskou, která křičela na svého manžela: „Orální sex! Ty chceš orální sex?! Budeš mít orální sex až bude sousedovic kluk chodit po Měsíci!“

Tato historka je ale kompleně vymyšlená, existují přesné záznamy o všem, co astronauti na Měsíci řekli. Najdete je například ZDE.

Neil Armstrong uvedl, že poprvé slyšel tuto anekdotu říkat komika Buddy Hacketta v Kalifornii roku 1995.

Malá měsíční hudba Astronauti po přistání na Měsíci sice poslouchali klasiku, ale mise Apolla 11 pronikla také do oblasti populární hudby. Záběry ze startu a přistání na Měsíci se staly oficiální znělkou „matky všech hudebních televizí“ MTV, když roku 1981 startovala. Jedním z důvodů bylo, že se stanice chtěla přidat k nejdůležitějšímu okamžiku lidstva – druhým argumentem pak, že záběry NASA byly zdarma:

Video of 1981 August 1 MTV Hour One (Without Videos)

Britská televizní stanice BBC přenášela roku 1969 přistání ve velkolepém programu – básně během něj recitovali například slavní herci Ian McKellen nebo Judi Denchová. A speciálně pro tuto příležitost přišla kapela Pink Floyd s originální instrumentální skladbou Moonhead. Dodnes se jedná o jednu z nejméně známých skladeb této skupiny, nebyla totiž oficiálně nikdy vydaná:

Video of Pink Floyd "Moonhead" -1969- Unreleased Pink Floyd Material

Ve stejném pořadu zazněla také skladba Davida Bowieho „Space Oddity“, která sice také pochází z roku 1969, ale s přistáním lidí na Měsíci nemá nic společného – vztahuje se k filmu Vesmírná Odyssea 2001:

Video of David Bowie – Space Oddity [OFFICIAL VIDEO]

Apollo 11 ale inspirovalo nejen americké a britské umělce. Přistání na Měsíci se stalo také základem videoklipu německé kapely Rammstein Amerika: