Vědci chystají past na oxid uhličitý. Chtějí ho uvěznit v zemi

Jak by to mělo fungovat? Oxid uhličitý lahví poputuje do mísící komory. Tam je stlačen, smíchán s vodou, a pak je pumpou natlačen do vybrané skalní formace. Vědci pak budou zkoumat, jak směs reaguje s horninou a zda skrz zlomy v hoře nebude CO2 unikat ven.

Více cest, jeden cíl

„Chci vidět, jak se těmito zlomy bude oxid uhličitý s vodou pohybovat. Skála by sice měla plyn udržet, ale má slabá místa a trhliny. A my chceme vědět, jak se oxid uhličitý bude ve skále chovat,“ popisuje svůj vědecký záměr geoložka Alba Zaponeová.

Možným ukládáním CO2 se zabývají také vědci kolem iniciativy s názvem Ideální rostlina. Jejím výsledkem by měla být vyšlechtěná „superrostlina“ uzpůsobena tak, aby v kořenech zadržovala větší množství oxidu uhličitého.